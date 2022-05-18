Spor Altınordunun yeni hocası belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Altınordu'nun yeni hocası belli oldu

1. Lig ekiplerinden Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yerine yardımcısı Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Altınordunun yeni hocası belli oldu
Altınordu bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Gün içinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen ve vedalaşan Hüseyin Eroğlu'nun yerine A Takım Antrenörümüz Ufuk Kahraman, A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapacak" denildi.

Futbolculuk döneminde İzmirspor, Salihlispor, Bucaspor, Manisaspor, Göztepe ve Bergamaspor'da forma giyen 45 yaşındaki Ufuk Kahraman, Altınordu'da Eroğlu'nun yardımcılığını yapıyordu.

Her 5 yılda yeni teknik kadro

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon başında aldığı kararla sadece futbolcu değil, teknik direktör de yetiştireceklerini ifade ederek, her 5 yılda bir olmak üzere teknik kadronun değişeceğini açıklamıştı. Bu çerçevede Ufuk Kahraman, Hüseyin Eroğlu’nun ardından kulüp içinden yetişen ikinci teknik adam oldu.

Çağdaş Atan ile anlaşama sağlanamadı
SPOR
Çağdaş Atan ile anlaşama sağlanamadı



Bırakın atlar yesin

'Bırakın atlar yesin'

Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı: Tartışmanın fitilini ateşledi.
Burada yolculuk yapmak cesaret ister

Burada yolculuk
yapmak cesaret ister

Zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi.
Hesabını verecekler

'Hesabını verecekler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişilik haklarına saldırı siyasetin değil hukukun konusudur.

​'Geliyor, geliyor' diyerek çığlık çığlığa kaydettiler.

​CHP Atatürk Havalimanı'na ağaç dikilmemesi için gerilimi tırmandıyor.

Üyelik başvurularını NATO Genel Sekreteri'ne teslim ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.