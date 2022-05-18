Altınordu'nun yeni hocası belli oldu

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, "Gün içinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen ve vedalaşan Hüseyin Eroğlu'nun yerine A Takım Antrenörümüz Ufuk Kahraman, A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapacak" denildi.

Futbolculuk döneminde İzmirspor, Salihlispor, Bucaspor, Manisaspor, Göztepe ve Bergamaspor'da forma giyen 45 yaşındaki Ufuk Kahraman, Altınordu'da Eroğlu'nun yardımcılığını yapıyordu.

A Takımımızda Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Ufuk Kahraman getirildi.



Ufuk Kahraman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/2FLeD6igY6 — Altınordu FK (@AltinorduFK) May 17, 2022

Her 5 yılda yeni teknik kadro

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sezon başında aldığı kararla sadece futbolcu değil, teknik direktör de yetiştireceklerini ifade ederek, her 5 yılda bir olmak üzere teknik kadronun değişeceğini açıklamıştı. Bu çerçevede Ufuk Kahraman, Hüseyin Eroğlu’nun ardından kulüp içinden yetişen ikinci teknik adam oldu.

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