Karşılaşmadan kare.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31'inci haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 92-76 mağlup etti ve üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes-Baskonia maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
EuroLeague'in 31'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Baskonia'yı 92-76 mağlup etti.
Bu galibiyetle beraber Anadolu Efes ligdeki 17'nci galibiyetini aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 5'inci galibiyetini elde etti.
PERİYOT SONUÇLARI:
1'inci periyot
: 28-22
Devre:
49-44
3'üncü periyot:
67-59
OYUNCU SAYILARI:
Anadolu Efes:
Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Larkin 16, Smits 6, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Dozier 7, Oturu 8, Nwora 2, Willis 5
Baskonia:
Forrest 17, Luwawu-Cabarrot 9, Howard 15, Sedekerskis 8, Diop 10, Moneke 2, Rogavopoulos 10, Jaramaz 3, Hall 2, Samanic
ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇ ÖZETİ
#Anadolu Efes
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