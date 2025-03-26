Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Anadolu Efes sahasında Baskonia'yı yendi: EuroLeague'de seriye bağladı

Anadolu Efes sahasında Baskonia'yı yendi: EuroLeague'de seriye bağladı

22:3426/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31'inci haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 92-76 mağlup etti ve üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes-Baskonia maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EuroLeague'in 31'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Baskonia'yı 92-76 mağlup etti.


Bu galibiyetle beraber Anadolu Efes ligdeki 17'nci galibiyetini aldı. Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 5'inci galibiyetini elde etti.


PERİYOT SONUÇLARI:
1'inci periyot
: 28-22
Devre:
49-44
3'üncü periyot:
67-59

OYUNCU SAYILARI:
Anadolu Efes:
Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Larkin 16, Smits 6, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Dozier 7, Oturu 8, Nwora 2, Willis 5
Baskonia:
Forrest 17, Luwawu-Cabarrot 9, Howard 15, Sedekerskis 8, Diop 10, Moneke 2, Rogavopoulos 10, Jaramaz 3, Hall 2, Samanic

ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇ ÖZETİ
Anadolu Efes - Baskonia maçının özetini izlemek için






#Anadolu Efes
#Baskonia
#THY EuroLeague

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda üniversiteler kaç gün tatil olacak? Üniversitelerde bayram tatili tarihleri 2025