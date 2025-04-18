Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

THY Avrupa Ligi play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.