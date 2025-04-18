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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

17:0118/04/2025, Cuma
AA
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, THY Avrupa Ligi play-off'ları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.


THY Avrupa Ligi play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.


Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.

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