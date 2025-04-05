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Anadolu Efes'te Beaubois şoku! Parkelerden uzak kalacağı süre açıklandı

Anadolu Efes'te Beaubois şoku! Parkelerden uzak kalacağı süre açıklandı

15:115/04/2025, ہفتہ
G: 5/04/2025, ہفتہ
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois (1) karşılaşmada forma giydi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Anadolu Efes oyuncusu Rodrigue Beaubois (1) karşılaşmada forma giydi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır." denildi.



#Anadolu Efes
#basketbol
#Rodrigue Beaubois

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