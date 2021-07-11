Spor Pereiranın istediği yıldız oyuncudan Fenerbahçeye müjdeli haber
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Pereira'nın istediği yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın isteği üzerine, yıldız oyuncu Andriy Yarmolenko için harekete geçen sarı-lacivertliler, mutlu sona yakın. 31 yaşındaki oyuncunun kulübü West Ham United'ın Ukraynalı futbolcuyla yollarını ayırmak istediği iddia edilirken, Galatasaray'ın da Yarmolenko'yu transfer etmek istediği biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andriy Yarmolenkodan Fenerbahçeye müjdeli haber
Andriy Yarmolenko'nun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda listenin ilk sıralarında bulunan Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko için sevindirici bir haber geldi.

West Ham yollarını ayırmak istiyor

Daha önce Ukrayna basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedilmişti. Fanatik'in haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Yarmolenko ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz ekibi yeniden kadro yapılanmasına giderken, 31 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı düşünmüyor.

Galatasaray da istiyor

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Andriy Yarmolenko'yu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da çok istediği iddia edilirken, oyuncunun nihai kararını tatilden sonra vereceği kaydedildi.

  • 20 milyon euroya transfer olmuştu
  • 11 Temmuz 2018 yılında Borussia Dortmund'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer olan Andriy Yarmolenko, bu sezon çıktığı 24 maçta, 3 gol ve 5 asistle oynadı. EURO 2020'de Ukrayna forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, 5 karşılaşmada görev yaptı. Yarmolenko bu mücadelelerde, 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Yarmolenko West Ham'da
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Yarmolenko West Ham'da

Yarmolenko'nun Hollanda'ya attığı gol;

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