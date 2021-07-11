Pereira'nın istediği yıldız oyuncudan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda listenin ilk sıralarında bulunan Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko için sevindirici bir haber geldi.

West Ham yollarını ayırmak istiyor

Daha önce Ukrayna basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedilmişti. Fanatik'in haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Yarmolenko ile yollarını ayırmayı planlıyor. İngiliz ekibi yeniden kadro yapılanmasına giderken, 31 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmayı düşünmüyor.

Galatasaray da istiyor

Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Andriy Yarmolenko'yu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da çok istediği iddia edilirken, oyuncunun nihai kararını tatilden sonra vereceği kaydedildi.

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20 milyon euroya transfer olmuştu

11 Temmuz 2018 yılında Borussia Dortmund'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer olan Andriy Yarmolenko, bu sezon çıktığı 24 maçta, 3 gol ve 5 asistle oynadı. EURO 2020'de Ukrayna forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, 5 karşılaşmada görev yaptı. Yarmolenko bu mücadelelerde, 2 gol ve 2 asistle oynadı.

SPOR Yarmolenko West Ham'da

Yarmolenko'nun Hollanda'ya attığı gol;