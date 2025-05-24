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Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu’nda Bent Ahlat’ın adaylığı düştü

Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu’nda Bent Ahlat’ın adaylığı düştü

15:2824/05/2025, Cumartesi
IHA
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Bent Ahlat, kürsüde açıklamalarda bulundu.
Bent Ahlat, kürsüde açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu’nda adaylığını açıklayan Bent Ahlat’ın adaylığı, tüzüğe aykırı olduğu için düşürüldü.

MKE Ankaragücü’nün Ankara’da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda Bent Ahlat’ın başkanlık için sunduğu 15 kişilik listesi, divan kurulu tarafından kulüp tüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. İki adayın yarışacağı kurulda Ahlat’ın adaylığının düşmesiyle tek aday Ercüment Tekin kaldı.


"Biz 15 kişi teklif etmiştik ama reddedildi"


Başkan adaylığı düşen Bent Ahlat, kürsüde yaptığı açıklamada, "Biz 15 kişi teklif etmiştik ama reddedildi. 15 kişi nasıl seçeceğiz bilmiyorum. Ben yine durumu divana bırakıyorum ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.

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