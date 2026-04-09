Antalyaspor Beşiktaş maçına hazır
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor müsabakası Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak.
#antalyaspor
#beşiktaş
#trendyol süper lig