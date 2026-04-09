Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran duyurdu: İslamabad'daki görüşmelere katılacağız

15:53 9/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bölgede denge arayışı: Gözler İslamabad’da
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, barış görüşmeleri için müzakere heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini duyurdu. İran, ihlallere askeri yanıt vermeye hazır olduğunu belirtirken, Pakistan’ın devreye girmesiyle sürecin diplomasiye taşındığını belirtti.

İran, Washington ile Tahran yönetimleri arasında Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılması planlanan müzakerelere katılacağını açıkladı.

"İhlallere yanıt verecektik"

İranlı yetkili, ateşkes ihlallerine karşılık vermeye hazırlandıklarını ancak Pakistan’ın araya girmesiyle sürecin diplomasiye yöneldiğini ifade etti.

"ABD İsrail'i durdurmalı"

Açıklamada, ABD’ye de çağrıda bulunularak İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik saldırılarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan'dan ateşkes için Pakistan'a telefon

Ayrıca, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Pakistanlı mevkidaşı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'ın da ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes kapsamına alınmasını istedi. Pakistan Başbakanı Şerif ise İsrail'in saldırılarını kınayarak, Pakistan'ın Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması için çalıştığını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif, bölgede tırmanan gerilimin çözümü için ABD ile İran arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.



#İran
#ABD
#ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
