İran duyurdu: İslamabad'daki görüşmelere katılacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, barış görüşmeleri için müzakere heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini duyurdu. İran, ihlallere askeri yanıt vermeye hazır olduğunu belirtirken, Pakistan’ın devreye girmesiyle sürecin diplomasiye taşındığını belirtti.
"İhlallere yanıt verecektik"
İranlı yetkili, ateşkes ihlallerine karşılık vermeye hazırlandıklarını ancak Pakistan’ın araya girmesiyle sürecin diplomasiye yöneldiğini ifade etti.
"ABD İsrail'i durdurmalı"
Açıklamada, ABD’ye de çağrıda bulunularak İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik saldırılarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.
Lübnan'dan ateşkes için Pakistan'a telefon
Ayrıca, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Pakistanlı mevkidaşı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'ın da ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes kapsamına alınmasını istedi. Pakistan Başbakanı Şerif ise İsrail'in saldırılarını kınayarak, Pakistan'ın Lübnan'da barış ve istikrarın sağlanması için çalıştığını ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şerif, bölgede tırmanan gerilimin çözümü için ABD ile İran arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.