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Antalyaspor olağanüstü genel kurula gidiyor

Antalyaspor olağanüstü genel kurula gidiyor

13:3328/05/2025, mercredi
AA
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe
Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 24 Haziran 2025 Salı günü saat 16.00'nın belirlendiği bildirildi.


İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun, 1 Temmuz 2025 Salı günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.


Kulübün, geçtiğimiz ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçilmişti.





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