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Spor

Antalyaspor'da görev değişikliği: Başkan görevi bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti.

13:20 . 14/03/2023 Salı
DHA
Aziz Çetin, 31 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kulübün başkanıydı.

Aziz Çetin, 31 Mayıs 2021 tarihinden bu yana kulübün başkanıydı.

Antalyaspor yönetimi, şu an toplantıya girerken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması bekleniyor. Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor.


Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden başkan Aziz Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş. hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.





#Antalyaspor
#Aziz Çetin
#Süper Lig
1 saat önce
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Antalyaspor'da görev değişikliği: Başkan görevi bıraktı
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