Antep'te şaşırtan karar: VAR uyarmadı

Teknoloji

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı: Uzay turistleri 10 gün kalacak

İlk özel uzay istasyonunu yapmak isteyen Axiom Space şirketi tarihi görevine başladı. NASA iş birliği ile gerçekleştirilen uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı. Oldukça yüksek bir bedel ödeyerek tarihi uçuşta uzay turisti olarak yer almayı başaran uzay turistlerinin burada 10 güne yakın bir süre geçirmesi planlanıyor.