Antep'te şaşırtan karar: VAR uyarmadı

Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep evinde lider Trabzonspor’u konuk etti. Bordo mavililer için önem arz eden mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İlk yarının son dakikalarında Nwakaeme ile Ertuğrul Ersoy’un içinde bulunduğu pozisyonda bordo mavili futbolcular kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Ertuğrul’a sarı kart gösterirken sosyal medyada bu karar büyük tepki çekti.
VAR uyarmadı
Nwakaeme’nin bileğine bastığı görülen Ertuğrul’un kırmızı kart görmesi beklenirken hakem Erkan Özdamar Trabzonspor lehine avantaj oynattı. Oyunun durmasıyla birlikte Trabzonsporlu oyuncuların itirazlarına rağmen VAR’dan kendisine bir uyarı gelmeyen Erkan Özdamar pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.