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Antep'te şaşırtan karar: VAR uyarmadı

Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep FK evinde Trabzonspor’u konuk etti. İlk yarının son dakikalarında Nwakaeme’ye yapılan faul sonrası kırmızı kart çıkmaması sosyal medyada tepkiyle karşılanırken VAR’ın pozisyona müdahale etmemesi şaşkınlık uyandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antepte şaşırtan karar: VAR uyarmadı
Yaşanan bir pozisyon esnasında Ertuğrul Ersoy'un, Nwakaeme'nin ayağına çok sert bir şekilde bastığı görüldü. (Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.)

Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep evinde lider Trabzonspor’u konuk etti. Bordo mavililer için önem arz eden mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İlk yarının son dakikalarında Nwakaeme ile Ertuğrul Ersoy’un içinde bulunduğu pozisyonda bordo mavili futbolcular kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Ertuğrul’a sarı kart gösterirken sosyal medyada bu karar büyük tepki çekti.

Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

VAR uyarmadı

Nwakaeme’nin bileğine bastığı görülen Ertuğrul’un kırmızı kart görmesi beklenirken hakem Erkan Özdamar Trabzonspor lehine avantaj oynattı. Oyunun durmasıyla birlikte Trabzonsporlu oyuncuların itirazlarına rağmen VAR’dan kendisine bir uyarı gelmeyen Erkan Özdamar pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.

Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi sonrasında Nwakaeme yerde kaldı. (örüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.)
Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi sonrasında Nwakaeme yerde kaldı. (örüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.)
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