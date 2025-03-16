Arda Güler Fenerbahçe - Samsunspor maçı için Kadıköy'de

Arda Güler
Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler, Süper Lig 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçını tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler tribünden takip etti. Milli oyuncuya babası Ümit Güler eşlik etti.
Arda Güler, 2023-24 yaz transfer sezonunda 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.
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