Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler Fenerbahçe - Samsunspor maçı için Kadıköy'de

Arda Güler Fenerbahçe - Samsunspor maçı için Kadıköy'de

20:4616/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arda Güler
Arda Güler

Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler, Süper Lig 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.


Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler tribünden takip etti. Milli oyuncuya babası Ümit Güler eşlik etti.



Arda Güler, 2023-24 yaz transfer sezonunda 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.






#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Samsunspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025: Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatırılacak?