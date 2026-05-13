Arda Güler için dev teklif: Real Madrid'den ayrılabilir

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre, Arsenal, milli yıldız Arda Güler için sezon sonunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde, İngiliz devinin Real Madrid’e 90 milyon euro bonservis bedeli önereceği belirtilirken, genç oyuncuya ise yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş teklif edileceği aktarıldı.