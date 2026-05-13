Arda Güler için dev teklif: Real Madrid'den ayrılabilir

19:1513/05/2026, Çarşamba
Arda Güler
Premier Lig devi, Arda Güler için sezon sonunda Real Madrid’in kapısını 90 milyon euroluk teklif ile çalmaya hazırlanıyor. Milli yıldızın önceliği İspanya’da kalmak olsa da yeni teknik direktörün kararı transfer sürecinde belirleyici olacak.

İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre, Arsenal, milli yıldız Arda Güler için sezon sonunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde, İngiliz devinin Real Madrid’e 90 milyon euro bonservis bedeli önereceği belirtilirken, genç oyuncuya ise yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş teklif edileceği aktarıldı.

Premier Lig temsilcisinin, Dünya Kupası öncesi transfer sürecini hızlandırmak istediği ifade edilirken, Real Madrid ile resmi görüşmelerin sezon sonunda başlamasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Arda Güler’in önceliğinin İspanyol devinde kalıcı olmak olduğu vurgulandı. Ancak sezon sonunda takımın başına geçecek yeni teknik direktörün vereceği kararın, genç yıldızın geleceğinde belirleyici olacağı belirtildi.




