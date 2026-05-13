Milli futbolcuya büyük onur: Yılın futbolcusu seçildi

15:4613/05/2026, Çarşamba
Aral Şimşir başarısı nedeniyle ödüllendilrildi.
Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuların kararı sonucunda toplam 269 oyun yüzde 38'inden fazlasını alan Aral Şimşir, Danimarka Oyuncular Birliği tarafından Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda "Yılın Profili" seçildi.


Danimarka Oyuncular Birliği (Spillerforeningen), en iyi oyuncuları, performans ve profilin bir kombinasyonuna göre seçiyor ve "en iyi" oyuncuyu teknik yetenek, zihinsel dayanıklılık, liderlik ve profesyonel davranışın bir kombinasyonu olarak tanımlıyor.


Birliğin açıklamasında, "31 maç, 9 gol ve 15 asist. Bunlar, Aral Şimşir'in bu yılki Süper Lig'deki istatistiklerinden sadece birkaçı. Şimşir, yıl boyunca sergilediği yüksek seviye ve birçok harika performansla ligdeki meslektaşları ve rakipleri arasında adından söz ettirmeyi başardı" ifadeleri kullanıldı.


Oyuncular Birliği, Süper Lig'deki 12 takımın tamamını ziyaret ederek futbolcuların her birinin birer oy kullanmasını sağladı. Aral Şimşir, toplam 269 oyun yüzde 38,3'ünü aldı.

Aral Şimşir, "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer oyuncuların sizi tanıması harika ve bunun için her zaman minnettar ve mutlu olacağım" değerlendirmesinde bulundu.


Genç futbolcu, 21 yaş altı milli takımında da 7 kez forma giyerken henüz A Milli Futbol Takımı'nda süre alamadı.





#Danimarka Süper Ligi
#Aral Şimşir
#Danimarka Oyuncular Birliği
