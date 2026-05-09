Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Milli futbolcu taraftarlarıyla vedalaştı! Takımına veda ediyor

Milli futbolcu taraftarlarıyla vedalaştı! Takımına veda ediyor

14:259/05/2026, Cumartesi
G: 9/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Salih Özcan'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor.
Salih Özcan'ın hangi takıma gideceği merak ediliyor.

Milli futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor.

Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna girdi.

Maç sonunda ise takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken üç futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü.

Öte yandan, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, maçın 2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Borussia Dortmund, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından 70 puanla ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.




#Futbol
#Borussia Dortmund
#Salih Özcan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün saat kaçta, kimin maçı var? 9 Mayıs 2026 bugünkü futbol maç programı ve saatleri