Sezon başı Real Madrid'e transferinin ardından sakatlıklarla uğraşan Arda Güler, formayı giymek için gün sayıyor.

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Real Madrid'in ligde oynadığı Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarının kadrosunda yer alan Arda Güler, oyuna girememişti.

Sezon başı kampında dizinden geçirdiği sakatlık sonrası dizinden ameliyat olan ve sahalardan 2 ay uzak kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlara başladığı esnada adalesinden yaşadığı sakatlıkla 1 ay daha sahalardan uzak kalmıştı.