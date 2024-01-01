Sezon başı Real Madrid'e transferinin ardından sakatlıklarla uğraşan Arda Güler, formayı giymek için gün sayıyor.
Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?
Mallorca karşısında forma giyecek
Genç oyuncu, 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak Mallorca maçının kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.
Real Madrid'in ligde oynadığı Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarının kadrosunda yer alan Arda Güler, oyuna girememişti.
Sezon başı kampında dizinden geçirdiği sakatlık sonrası dizinden ameliyat olan ve sahalardan 2 ay uzak kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlara başladığı esnada adalesinden yaşadığı sakatlıkla 1 ay daha sahalardan uzak kalmıştı.