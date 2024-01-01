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Spor

Sahalara döneceği tarih belli oldu: Milli futbolcu Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkacak

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, uzun süren sakatlığının ardından çalışmalara başlamıştı. Hazır hale gelen milli oyuncu, Mallorca ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

14:21 - 1/01/2024 Monday
Güncelleme: 14:21 - 1/01/2024 Monday
Yeni Şafak
Arda Güler ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
Arda Güler ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Sezon başı Real Madrid'e transferinin ardından sakatlıklarla uğraşan Arda Güler, formayı giymek için gün sayıyor.


Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Mallorca karşısında forma giyecek

Genç oyuncu, 3 Ocak Çarşamba günü oynanacak Mallorca maçının kadrosunda yer alacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.


Kadrodaydı süre almadı

Real Madrid'in ligde oynadığı Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarının kadrosunda yer alan Arda Güler, oyuna girememişti.


Uzun süre sakatlıklarla boğuştu

Sezon başı kampında dizinden geçirdiği sakatlık sonrası dizinden ameliyat olan ve sahalardan 2 ay uzak kalan Arda Güler, bireysel antrenmanlara başladığı esnada adalesinden yaşadığı sakatlıkla 1 ay daha sahalardan uzak kalmıştı.








#Real Madrid
#Arda Güler
#Mallorca
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