Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı. Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'da görev alan tek Türk teknik direktör.

TRT Spor'a konuşan Kenan Koçak, futbolcularının iyi bir performans kaydettiğini ifade ederken Türkiye'deki yabancı kuralı ve Arda Turan ile ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Kenan Koçak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."

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