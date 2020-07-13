BUNDESLİGA

Arda Turan kimdir: Arda Turan kaç yaşında, hangi takıma transfer olacak?

Arda Turan'a beklenmedik transfer teklifi: "Bizi isterse alabiliriz"

Ocak ayında Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan serbest oyuncu statüsünde Galatasaray'da oynamak istediği bilinen ve bu sebeple sarı kırmızılı kulübün yeni sezon planlamasını bekleyen milli futbolcuya bu süreçte birçok teklif geliyor. Bu tekliflerden biri de Almanya'da yapılan bir röportaj aracılığıyla geldi.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Arda Turan, devre arası transfer döneminden bu yana forma giyiyor.

Arda Turan, devre arası transfer döneminden bu yana forma giyiyor.

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı. Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'da görev alan tek Türk teknik direktör.

TRT Spor'a konuşan Kenan Koçak, futbolcularının iyi bir performans kaydettiğini ifade ederken Türkiye'deki yabancı kuralı ve Arda Turan ile ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Kenan Koçak'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Türkiye'de uygulanacak yeni yabancı kuralı, sorunlar için çözüm olmaz. Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz."

Arda Turan kimdir: Kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor?

  • Arda Turan 30 Ocak 1987'de doğmuştur. Genellikle sol kanatta oynayan Turan, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. 2006-2017 yılları arasında Türkiye millî futbol takımında da forma giymiştir. Milli futbolcu kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarıyla mücadele etmiştir.

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