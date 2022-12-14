Gazeteci maçtan sonra Messi'yi duygulandırdı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası heyecanında son haftaya girildi. Dün akşam oynanan yarı final maçında ilk finalist, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin olmuştu.

Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olarak adlandırılan turnuvada bütün gözler ona yoğunlaşmış durumda. 35 yaşındaki yıldız futbolcu Hırvatistan maçında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle yine futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Messi'yi duygulandıran ifadeler

Maçın ardından röportaj vermeye geldiği esnada ise beklemediği bir olayla karşılaştı ve duygulandığı anları saklayamadı.

"Herkesin hayatına damganı vurdun"

Yıldız futbolcu Arjantinli gazetecinin soru sorarak kendisine mikrofonu uzatmasını beklerken Sofia Martinez, "Size söyleyeceğim son şey bir soru değil. Bir Dünya Kupası finali yaklaşıyor ve hepimiz kupayı kazanmak istesek de, sonucun ötesinde, kimsenin sizden alamayacağı bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Arjantinlilerin her birinin hayatında rol oynadınız. Size gerçekten söylüyorum, formanın orijinaline, sahtesine, icat edilmiş ya da hayali olup da sahip olmayan hiçbir çocuk yoktur. Herkesin hayatına damganı vurdun" ifadelerini kullandı.

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"Kimse bunu senden alamayacak"

Bu cümleler karşısında duygulandığı görülen Messi ise karşılık veremeden Martinez cümlelerini devam ettirerek, "Bu kupa, benim için herhangi bir Dünya Kupası'ndan daha büyük. Ve kimse bunu senden alamayacak. Bu kadar insana yaşattığınız mutluluk anı için teşekkür ederim. Umarım bunları koca kalbinizde hissedersiniz çünkü bunun bir Dünya Kupası'ndan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten buna sahipsin, bu yüzden teşekkür ederim Kaptan" dedi.

"Onlarla inanılmaz anlar yaşıyoruz"

Messi ise bu cümleler karşısında ağlamaklı hale gelerek sadece, "Tüm Dünya Kupası boyunca milyonlarca insanın sevgisini hissettim. Copa America'dan bu yana onlarla inanılmaz anlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tüm zamanların en büyük yıldızı olarak gösterilen Messi, Dünya Kupası'nda çıktığı 6 maçta 5 gol 3 asistlik performans ile turnuvaya damga vurdu. Herkes onun son Dünya Kupası'nda finalde kupaya uzanıp uzanamayacağını merak ediyor.

Lionel Messi: "Sadece 1 maç kaldı..." ⌛#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9wZXJZYTBI — SPOR (@yenisafakspor) December 13, 2022

Messi'nin, Weghorst'a söylediği "Neye bakıyorsun aptal?" sözleri tişört olarak 9 dolardan satılmaya başlandı. pic.twitter.com/ukKAiHqJNc — SPOR (@yenisafakspor) December 14, 2022