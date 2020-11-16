DİĞER

Arjantinli oyuncu Javier Mascherano futbolu bıraktı

Arjantin ekiplerinden Estudiantes'te forma giyen Javier Mascherano, 36 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Haber Merkezi AA
Javier Mascherano son olarak Estudiantes forması giymişti.

Javier Mascherano son olarak Estudiantes forması giymişti.

36 yaşındaki Arjantinli, kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 17 yıllık aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbol hayatı boyunca en iyi performansı göstermeye çalıştığını belirten Mascherano, "Salgın sonrası tekrar bir kıvılcım hissedeceğimi düşündüm ancak gerçek şu ki olmadı. Artık kenara çekilip bu yarışı bitirmenin vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Liverpool ve Barcelona formaları giymişti

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Mascherano, Corinthians, West Ham United, Liverpool, Barcelona ve Hebei China Fortune takımlarıda forma giydi.

  • Barcelona ile 5 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mascherano, oynadığı kulüplerde 555 maça çıktı ve 4 gol attı.

Gecenin golü Kazak futbolcudan geldi: Santradan attı
Gecenin golü Kazak futbolcudan geldi: Santradan attı

Uluslar C Ligi 4. Grup maçında Arnavutluk sahasında Kazakistan'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Arnavutluk'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Cikalleshi, 23. dakikada Ismajli ve 62. dakikada penaltıdan Menaj kaydetti. Kazak futbolcudan akıl dolu golKonuk takımın tek golü 24. dakikada santradan yaptığı vuruşla Aybol Abiken'den geldi. Takımının yediği 2. golde santra için topun başına gelen Kazak futbolcu, kalecinin biraz önde olduğunu görerek arkadaşının pasında yaptığı vuruşla Arnavutluk file bekçisi Berisha'yı mağlup etmeyi başardı. İşte Uluslar Ligi'nde haftaya damga vuran o gol;Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladıÇılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4Sergio Ramos tarihe geçtiği maçta büyük hüsran yaşadı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yelkencilerden İstanbul Boğazı’nda görsel şöl...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.