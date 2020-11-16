Gecenin golü Kazak futbolcudan geldi: Santradan attı

Uluslar C Ligi 4. Grup maçında Arnavutluk sahasında Kazakistan'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Arnavutluk'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Cikalleshi, 23. dakikada Ismajli ve 62. dakikada penaltıdan Menaj kaydetti.

Kazak futbolcudan akıl dolu gol

Konuk takımın tek golü 24. dakikada santradan yaptığı vuruşla Aybol Abiken'den geldi.

Takımının yediği 2. golde santra için topun başına gelen Kazak futbolcu, kalecinin biraz önde olduğunu görerek arkadaşının pasında yaptığı vuruşla Arnavutluk file bekçisi Berisha'yı mağlup etmeyi başardı.

Üst üste 2 maç yenilmeyince sevinçten ağladı UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup maçında Cebelitarık ile San Marino karşı karşıya geldi. Sadece bir isabetli şutun çekildiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.İki maçtır yenilmiyorlarDünya sıralamasında son sırada yer alan San Marino, bu sonuçla tarihinde ilk kez 2 maç üst üste yenilmedi. Liechtenstein ile de 0-0 berabere kalan San Marino, grubundaki puanını 2'ye yükseltti.San Marinolu futbolcunun gözyaşlarıMilli maçlardaki aldıkları kötü sonuçlarla nam salmış olan San Marino'da futbolcular, Cebelitarık maçı sonrası büyük sevinç yaşadı.Savunma oyuncusu Rossi, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı. San Marinolu futbolcu, "Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun" diyerek gözyaşı döktü.Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4

Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta Nijerya, sahasında Sierra Leone'yi konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 4-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi. Nijerya'nın gollerini 4 ile 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze kaydetti.Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sierra Leone'nin golleri; 41. dakikada Quee, 72 ile 86. dakikalarda Kamara ve 80. dakikada Bundu'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, mücadelede 90 dakika forma giydi. Nijerya-Sierra Leone maç özeti,Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi