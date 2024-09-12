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Spor

Arsenal Arteta'nın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Arsenal, 42 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'nın kontratını uzattığını duyurdu.

16:00 - 12/09/2024 Perşembe
AA
Mikel Arteta
Mikel Arteta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesi yenilendi. Londra kulübünden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki İspanyol teknik adamla uzun süreli kontrat imzalandığı belirtildi.


Arteta, Aralık 2019'da başına geçtiği Arsenal'de 2 Community Shield (2020, 2023) ve 1 Federasyon Kupası (2020) şampiyonluğu yaşadı.


İspanyol çalıştırıcı, sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Oldukça gururlu hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Gelecekte olacakları heyecanla bekliyorum. Bu kulüpte olduğum için çok şanslıyım. Şu ana kadar yaptıklarımızdan daha fazlasına ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


Kırmızı-beyazlı ekip, Mikel Arteta yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 235 maçın 139'unu kazanarak yüzde 59 galibiyet oranı elde etti. Bu, kulüp tarihinde en az 50 müsabakaya çıkmış teknik adamlar arasında en yüksek oran olarak dikkati çekti.


#Mikel Arteta
#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
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