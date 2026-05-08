Arsenal'in yıldızı Galatasaray hayranı çıktı

09:398/05/2026, Cuma
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, Inter Milan ile Arsenal takımları İtalya’nın Milano kentindeki San Siro Stadı’nda karşı karşıya geldi. Arsenal takımı oyuncusu Gabriel Magalhaes maç sonunda hayranları selamladı.
İngiliz ekibi Arsenal'da forma giyen tecrübeli oyuncu, katıldığı bir etkinlikte sempati duyduğu Türk takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

Arsenal'ın Brezilyalı stoperi Gabriel, DAZN'ın sosyal medya etkinliğine katıldı. 28 yaşındaki oyuncu, uygulama üzerinden taraftarların sorduğu soruları yanıtladı.

Türk bir taraftar, Gabriel'e Türkiye'de hangi kulübe sempati duyduğunu sordu.

Gabriel ise “Galatasaray" yanıtını verdi.



