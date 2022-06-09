Artem Dzyuba Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Takımı Jorge Jesus'u emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Santrfor bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim Artem Dzyuba'da yeni bir gelişme yaşandı.

Goal Türkiye'nin aktardığı habere göre; Rus santrfor, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen 33 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep ettiği bildirildi.

İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcunun maaşını düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan Dzyuba, 13 gol atıp 10 asist yaptı.

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