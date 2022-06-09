Spor Artem Dzyuba Fenerbahçe için İstanbula geldi
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Artem Dzyuba Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bonservisi elinde bulunan Rus futbolcu Artem Dzyuba ile görüştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Artem Dzyuba Fenerbahçe için İstanbula geldi
1.96 boyundaki Dzyuba, güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor.

Takımı Jorge Jesus'u emanet eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Santrfor bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim Artem Dzyuba'da yeni bir gelişme yaşandı.

Goal Türkiye'nin aktardığı habere göre; Rus santrfor, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen 33 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep ettiği bildirildi.

İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcunun maaşını düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

  • Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan Dzyuba, 13 gol atıp 10 asist yaptı.

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Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)'in paylaştığı bir gönderi

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