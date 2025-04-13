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Artvin Hopaspor - Bursaspor (CANLI)

Artvin Hopaspor - Bursaspor (CANLI)

15:1413/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bursaspor takımı şampiyonluğu ilan etmek istiyor.
Bursaspor takımı şampiyonluğu ilan etmek istiyor.

Bursaspor, 3. Lig'de Artvin Hopaspor'la Balıkesir'de karşılaşıyor. Yeşil-beyazlılar rakibini mağlup ederse ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Artvin Hopaspor-Bursaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele, Artvin Hopaspor'un stadının tadilatı nedeniyle Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor.


Saat 15.00'te başlayan mücadele HT Spor'dan canlı yayımlanıyor.


Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. lige kadar gerileyen -yeşil-beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.

Bursasporlu taraftarlar takımı meşalelerle karşıladı.


Bursasporlular tribünleri doldurdu

Balıkesir'de oynanan karşılaşmaya Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, "kapalı gişe" oynanıyor.



Maçın 11'leri

Artvin Hopasopor:
Oğuzhan, Serkan, Enes, Hüseyincan, Ali, Halil, Ender, İdris, Bilal, Alperen, Çayan.

Bursaspor:
Anıl, Furkan, Mehmet, Taha Can, Abdullah, Yiğitali, Musa, Ahmet, Sedat, Zeki, Mücahit.








#3. Lig
#Bursaspor
#Artvin Hopaspor
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