Aslan Ajax'a hazır

Okan Buruk oyuncularına son taktikleri verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.


Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ajax karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.


Ağrıları bulunan Yunus Akgün, antrenmanda takımla çalıştı.


Galatasaray, saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’ndan, Hollanda’ya hareket edecek.





