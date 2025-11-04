Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yönetimden Ajax maçına özel prim kararı! Miktarı belli oldu

Yönetimden Ajax maçına özel prim kararı! Miktarı belli oldu

10:454/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Galatasaray Devler Ligi'nde 3 maç sonunda 6 puan topladı.
Galatasaray Devler Ligi'nde 3 maç sonunda 6 puan topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la deplasmanda kritik maçta karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, prim kararı aldı. İşte detaylar...

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular; 0-0 berabere biten Trabzonspor maçında kaybedilen iki puana üzülürken, Ajax sınavını düşünmeye başladı.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefleyen sarı-kırmızılı takım, Hollanda'da galibiyete konsantre oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim de Ajax maçına özel 1 milyon Euro prim sözü verdi.


Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Eintracht Frankfurt'a yenilen ve ardından Liverpool ile Bodo'yu deviren Aslan, bu karşılaşmayı kazanıp seriyi sürdürmek istiyor.




#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Ajax
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?