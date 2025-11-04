Yönetimden Ajax maçına özel prim kararı! Miktarı belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular; 0-0 berabere biten Trabzonspor maçında kaybedilen iki puana üzülürken, Ajax sınavını düşünmeye başladı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefleyen sarı-kırmızılı takım, Hollanda'da galibiyete konsantre oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; yönetim de Ajax maçına özel 1 milyon Euro prim sözü verdi.