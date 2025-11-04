Galatasaraylı yıldızdan flaş hamle! Yollarını ayırdı

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, dikkat çeken bir hamle yaptı. Genç yıldızın bu kararına sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi.
Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Transfermarkt'ın haberine göre Yunus Akgün, menajerlik şirketi ile yollarını ayırdı.
Oyuncu, William Davila & Cenk Melih Yazıcı gibi isimleri barındıran menajerlik şirketi DWMA ile yollarını resmen ayırdı.
DWMA, aynı zamanda İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Merih Demiral gibi milli oyuncularla da çalışıyor.