Galatasaraylı yıldızdan flaş hamle! Yollarını ayırdı

09:144/11/2025, Salı
Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Yunus Akgün, dikkat çeken bir hamle yaptı. Genç yıldızın bu kararına sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi.

Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Transfermarkt'ın haberine göre Yunus Akgün, menajerlik şirketi ile yollarını ayırdı.


Oyuncu, William Davila & Cenk Melih Yazıcı gibi isimleri barındıran menajerlik şirketi DWMA ile yollarını resmen ayırdı.

DWMA, aynı zamanda İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Merih Demiral gibi milli oyuncularla da çalışıyor.

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Süper Lig
