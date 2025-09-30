Aslan Liverpool karşısında: Parola galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. Rams Park'ta yapılacak maç saat 22.00'de başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin'in yöneteceği maç TRT 1 ve platformundan yayımlanacak.





Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilirken, İngiliz ekibi ise İspanya'nın Atletico Madrid takımını 3-2 mağlup etti.





Turnuvaya istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.













Galatasaray tam kadro





Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.





Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.





Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.





"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.









Liverpool ile 5'inci randevu





İki takım, uluslararası turnuvalarda 5'inci kez karşılaşacak.





Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti ve 4 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.





İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.





İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.





Muhtemel 11'ler





Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Barış Alper, Sane, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Salah, Isak















