Arne Slot açıkladı: Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Hollandalı çalıştırıcı, yıldız futbolcunun idmanda kendisini denediğini ancak yarınki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Arne Slot'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kupalar kazanmak ve Liverpool formasını giymek istiyorsanız, her maç elinizden geleni yapmalısınız. Crystal Palace karşısında çok fırsat verdik ama çok fırsat da bulduk. Daha iyi yapacak şeylerimiz var. Onları da oyuncularla paylaşıyorum."
"Federico Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık."
"Isak ve Ekitike... İki tane 9 numara aldık, bunu nasıl doğru söylesem? Jota ile yaşadığımız büyük bir trajedi nedeniyle iki oyuncu almak zorunda kaldık. Darwin Nunez'in yerine başka bir oyuncu almamız gerektiğini hep düşünmüştük ama iki oyuncu almak zorunda kaldık. Her zaman çok iyi oyuncular aradık ama en başından beri bu ikisini istediğimizi biliyorduk."
"Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı."
"Galatasaray'ın Frankfut maçını izledim, aslında çok şanssızdılar. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu. O maç bir daha oynansa, 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de 2 gol yediler ve 7 maçı kazandılar. İyi bir teknik adamları ve oyuncuları var. Galatasaray kazanmayı, kupalar kazanmayı bilen bir takım."
"Galatasaray, Palace'a göre farklı bir takım. Yenmesi de zor bir takım. Ligde 7'de 7 yaptılar. Mental olarak da güçlü olduklarını düşünüyorum. Galatasaray rakip olarak bizim için zor bir takım. Ama Palace ve Galatasaray çok farklı takımlar ve onları karşılaştıramam."