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Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonla ilgili VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın pozisyonla ilgili ''Şiddet yok diye gördüm'' dediği ortaya çıktı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Diğer
Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm
N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon anı

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonla ilgili VAR kayıtlarını açıkladı.

'Şiddet yok diye gördüm'

Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR Özgür Yankaya arasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:

  • VAR: Atilla ne gördün sen?
  • Atilla Karaoğlan: Hafif dokunuyor, şiddet yok.
  • VAR: İttiriyor diye mi görüyorsun? Sahada inceleme veriyorum.
  • Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm.
  • VAR: Şiddet var, kafayla vuruyor. Burnuna net bariz vurma diye görüyorum.
  • Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor, ben sarıda kalacağım.
  • VAR: Tamam, karar senin

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