Attila Szalai: "Hedefimiz ligin sonunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak"

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, lige verilen milli arada, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Türkçeyi çok daha iyi bir seviyede konuşuyor olmasına ilişkin kısa bir açıklama yapan Szalai, “Öğrenmek için çabalıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Türkçe konuşma anlamında çok geliştiğimi düşünüyorum. Eskiye kıyasla daha iyi konuşabildiğim için mutluyum” diye konuştu.

"Süreç iyiye gidiyor ve hızlı şekilde iyileşiyorum"

“Son oynadığımız Konyaspor maçında bir sakatlık yaşadım. O maçta sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve iç taraftaki bağlarda bir zedelenme oldu. Tanrı’ya şükürler olsun ki büyük bir sakatlık değil. Doktorlarımız, tedavimin yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi. Bugün de tedavinin yedinci günü. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum.”

"Biz gerçekten çok çalışıyoruz”

“Tanrı’ya şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz.”

"Taraftarımız bize çok yardımcı oluyor"

“Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz.”

“Taraftarın desteği beni çok mutlu ediyor”

“Onların göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum, çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi, koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz.”

"Sakatlığım sonrası herkes benimle çok ilgilendi”

“Hem takım arkadaşlarıma hem de kulüp bünyesinde çalışanlara bu anlamda minnettarım. Doktorların yaptığı ilk kontrolde sakatlığım ciddi gözüküyordu. Bu durumdan dolayı herkes çok endişelendi. Tanrı’ya şükür ki yapılan tetkikler sonrasında durumum beklediğimizden daha iyi çıktı. Bu durum beni rahatlattı. Hastaneye giderken yolda ve MR çektikten sonra bütün arkadaşlarım aradılar. Bana sevgi ve desteklerini gösterdiler. Onlara minnettarım ve dilerim en kısa sürede aralarına katılırım. Sakatlık yaşadığım pozisyonda sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve çok büyük bir acı hissettim. Sonrasında devam etmek istedim. Doktorlarımız yapmış oldukları muayenede devam etmemin tehlikeli olacağını söylediler. Hayal kırıklığı yaşadım. Çok fazla acım vardı ama takımıma yardım etmekte istiyordum ki takım arkadaşlarım harika bir şekilde maçı çevirdiler. Stadyumda bu atmosferi görmek çok güzeldi ve benim kendimi daha iyi hissetmemi sağladı.”

“Her pozisyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum”

“Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak. Bunun için çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle mental hazırlık çok önemli. Her zaman kendimi farklı ve yeni pozisyonlarda oynamaya hazırlıyorum. Her pozisyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takımıma ve kulübüme yardım edebilmek için hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence takımdaki her oyuncu bu düşünce yapısına sahip. Son haftalardaki çıkışımızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum”

“Futbola sol kanat oyuncusu olarak başladım”

“Babam da eskiden futbolcuydu ve sol bekte oynuyordu. Futbola sol kanat oyuncusu olarak başlamıştım. Zamanla stoper pozisyonuna evrildim. Çok fazla çalışarak profesyonel seviyelere ulaştım. Buralara kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Umarım hep birlikte güzel zamanlar ve zaferler yaşarız.”

“Filip Novak'la Türkçe bir program yapabiliriz”

“Filip Novak’a övgüleri için teşekkür ediyorum. Her geçen gün Türkçe konuşma konusunda gelişmeye çalışıyorum. Takımımızda başka iyi Türkçe konuşan oyuncular da var. Filip onlardan biri. Belki bir gün bir program yapıp, kimin daha iyi Türkçe konuştuğunu görebiliriz. Ben bu meydan okuma için hazırım.”