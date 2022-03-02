Attila Szalai'den transfer itirafı: Takımdan ayrılacak mı? Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer iddiaları için de konuşan Szalai, tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığını ve transferi düşünmediğini söyledi.

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