Attila Szalai'den transfer itirafı: Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, Trabzonspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Macar oyuncu, aynı zamanda takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuştu. Attila Szalai'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Umuyorum ki dolu tribünlere karşı oynarız"
- "Taraftarlarımızın son dakikaya kadar desteklerine ihtiyacımız var. Umuyorum ki Trabzonspor maçını dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyorum. Sabırsızlıkla Trabzonspor maçının saatini bekliyoruz. Kasımpaşa galibiyeti çok önemli ve değerliydi. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Önümüzde çok maç var. Maalesef geçmişte iyi maçlar oynamadık ama kafamızı kaldırmamız gerekiyordu ve bunu yapıyoruz."
"Elimden gelenin en iyisini yapıyorum"
- "Sol bekteki arkadaşlarım sakat olduğu için ben oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Geçmiş maçlarımdan daha iyi oynamak için çabalıyorum."
"Türkçe öğrenmeye çalışıyorum"
- "Takımdaki her Türk futbolcu, tercümanlar ve çalışanlar bana Türkçe konusunda yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca telefonumda bir aplikasyon da var. Her gün Türkçe öğrenmeye çalışıyorum."
- "Herkes iyi biliyor ki Arda Güler büyük bir yetenek. Topla inanılmaz etkili ve iyi de bir karakteri var. Çok çalışıyor ve öğrenmek için bize sürekli soru soruyor. İyi bir profesyonel ve yüksek bir potansiyeli var. İyi yolda ama genç oyuncular için zaman gerekli."
- "Transferi düşünmüyorum. Tek konsantrasyonum Fenerbahçe üzerine. Her gün de sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyorum."
West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiği iddia edildi.
West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiği iddia edildi.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 10, 2022