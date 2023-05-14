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Spor

Attila Szalai'ye 3 kulüp talip oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodaki oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipten Attila Szalai'ye 3 kulüp talip oldu.

Haber Merkezi
11:50 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Szalai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Szalai'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gözler hem kadroya katılacak hem de kadrodan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı.


Attila Szalai'ye 3 kulüp talip oldu

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Fransa'dan 3 kulüp yakından ilgi gösteriyor. Bu sezon sarı-lacivertli takımla 47 maçta forma giyen, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Szalai'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Rennes ve Marsilya talip oldu. 3 kulübün temsilcileri sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacak.


Bu 3 kulübün yanı sıra, İngiltere ve İspanya'dan da Attila Szalai'yi isteyen kulüplerin olduğu ve sezon sonunda gelen tekliflere göre bir karar verileceği öğrenildi.





#Attila Szalai
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
33 dakika önce
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