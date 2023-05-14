Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gözler hem kadroya katılacak hem de kadrodan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli yönetim, oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı.





Attila Szalai'ye 3 kulüp talip oldu

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Fransa'dan 3 kulüp yakından ilgi gösteriyor. Bu sezon sarı-lacivertli takımla 47 maçta forma giyen, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Szalai'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Rennes ve Marsilya talip oldu. 3 kulübün temsilcileri sezon sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacak.





Bu 3 kulübün yanı sıra, İngiltere ve İspanya'dan da Attila Szalai'yi isteyen kulüplerin olduğu ve sezon sonunda gelen tekliflere göre bir karar verileceği öğrenildi.















