Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası'nda milliler ilk peşinde

Samsun’da 25 farklı ülkeden 150 sporcunun katılacağı Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası için sporcular, İlkadım ilçesinde bulunan Bowling Salonu’nda son antrenmanlarını yaptı. 14 Nisan Pazartesi günü başlayacak turnuvada sporcular tekler, çiftler, takımlar ve master kategorilerinde yarışacak. Şu ana kadar Avrupa’da gençler kategorisinde madalya sahibi olmayan Türk Milli Bowling Takımı yarışmaya iddialı hazırlanıyor.





Ümit Yıldırım: "Madalya hasretimizi sona erdireceğiz"





Bowling Milli Takımlar Başantrenörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım, şampiyona hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en büyük bowling salonunda Türkiye’de ilk defa düzenleyeceğimiz Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası için toplandık. 25 farklı ülkeden 150 bowling sporcusu buraya geldi. Pazartesi günü itibarıyla madalya yarışına başlayacağız. Resmi antrenmanlar devam ediyor. Biz Türk Milli Takımı olarak uzun süredir bu turnuva için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu çalışmamızın karşılığını madalyalarla alacağız. Şimdiye kadar Avrupa’da gençler kategorisinde derecemiz olmamıştı. Biz bu motivasyon ile uzun süredir çalışmaya devam ediyoruz. Çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Sporcularımız madalyaya hazırlar. Umuyoruz ki bizim bu madalya hasretimizi kendi evimizde, kendi vatandaşlarımızla kutlayacağımız şekilde sona erdireceğiz" diye konuştu.





Tuna Böncü: "İnşallah tarihimize ilk madalyayı yazdırabileceğiz"





Milli oyuncu Tuna Böncü ise, turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu turnuva uzun yıllardır düzenleniyor ve Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek. Bu sene takımımız çok güçlü. Geçen sene hem takım olarak hem tek olarak madalyaya çok yaklaştık. Ucundan kaçırdık. Bu sene kendi ülkemizde olması bizim için çok büyük bir şey. Arkadaşlarımız çok güçlü oyuncular. İnşallah tarihimize ilk madalyayı yazdırabileceğiz" şeklinde konuştu.



