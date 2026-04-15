Aykut Kocaman: Fenerbahçe 20 yıl ambargo koyacak

Aykut Kocaman: Fenerbahçe 20 yıl ambargo koyacak

17:0315/04/2026, Çarşamba
G: 15/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe eski futbolcusu ve teknik direktör Aykut Kocaman.
Fenerbahçe eski futbolcusu ve teknik direktör Aykut Kocaman.

Fenerbahçe’de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk ihtimali heyecan yaratırken, kulüp efsanesi Aykut Kocaman’dan sarı-lacivertlilerin geleceğine dair iddialı sözler geldi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefes keserken, Fenerbahçe cephesinde hem saha içi hem de gelecek adına dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ligin bitimine 5 hafta kala sarı-lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek konuma gelmesi, camiada büyük bir heyecan yarattı.

Kritik viraja girilirken kulübün efsane isimlerinden Aykut Kocaman’dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Fenerbahçe’nin geleceğine dair oldukça iddialı konuşan Kocaman, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vuracağını savundu.

Uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretinin sona ereceğine inandığını belirten Kocaman, “Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe’nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe’nin dönemi olacak.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam sözlerini daha da ileri taşıyarak, “Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi.” diyerek sarı-lacivertli kulübün geleceğine olan inancını vurguladı.




