Spor Bafetimbi Gomis Galatasaray formasıyla kaç gol atar?
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Bafetimbi Gomis Galatasaray formasıyla kaç gol atar?

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Bafetimbi Gomis yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Antalya'daki kampa katılması beklenen oyuncunun sarı kırmızılılardaki ikinci döneminin nasıl geçeceği merak konusu. Konuyla ilgili konuşan tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen flaş bir iddiada bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bafetimbi Gomis Galatasaray formasıyla kaç gol atar?
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis, transfer işlemlerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

36 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı kulüple 1.5 yıllık anlaşma sağlarken tecrübeli ismin Galatasaray'da kaç gol atacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Levent Tüzemen, Bafetimbi Gomis'in sarı kırmızlılarda kaptanlık pazubandını takması gerektiğini söylerken Fransız futbolcunun en az 10 gol atacağını belirtti.

  • Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, Al-Hilal'de önemli başarılar elde etmiş ve Ocak ayında kulübüyle sözleşmesini sonlandırmıştı.


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