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Bafetimbi Gomis: "Şampiyonluk yaşamak için buradayız"

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atarak takımına galibiyeti getiren Gomis açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bafetimbi Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında Gomis'in 90. dakikada attığı golle sahadan galip ayrıldı. Golü atan Fransız futbolcu Gomis, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

"Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum"

Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Gomis, “Antalya’ya gelmeden önce 3 puanı almayı kafamıza koymuştuk. Bu bizim için takım olarak önemliydi. Kollektif olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yeni bir başkanımız, yeni bir teknik direktörümüz var. Her şey yeniden başlıyor. Yeni bir hikayeye güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Benim doğum günümdü. Bu 3 puan ve gol hem bana hem taraftarlara armağan oldu” dedi.

"Şampiyonluk yaşamak için buradayız"

Haris Seferoviç ile arasının nasıl olduğu sorusu üzerine çok iyi anlaştıklarını söyleyen Fransız golcü, “Çok iyi birisi. Galatasaray’ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Geçen seneki halimizi hatırlıyoruz. Bu nedenle bu sene daha iyi güçlü bir takım kurduk bu sene. Takımın içerisinde çok forvet olması rekabeti gerektiriyor. Ben bunun takım için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok daha fazla gol atabileceğiz. Yaşla beraber hazırlık safhasında biraz geç kaldım. Biraz daha çalışıp daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk yaşamak için buradayız bunun için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

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