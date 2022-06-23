Bakan Kasapoğlu: Başarı grafiğimizin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cezayir’in Oran şehrinde 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek olmak üzere toplam 322 sporcunun temsil edeceğini dile getirerek, milli sporcuların Cezayir’de elinden gelenin en iyisini yapacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

"Başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum"

Milli sporcuların motivasyon ve heyecanlarının son derece yüksek olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Akdeniz Oyunları, bir sporcu için önemli bir seviye. Her sporcu bu tür organizasyonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. Türk sporunun son yıllarda birbirinden farklı branşlarda yakaladığı başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları’nda da süreceğine inanıyorum. Sporcularımızın, onlara inanan bizleri, antrenörlerini, ailelerini, milletimizi hem alacakları madalyalarla hem de sergileyecekleri davranışlarla gururlandıracaklarına güvenim tamdır. Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımıza 19. Akdeniz Oyunları’nda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Türkiye’yi oyunlarda, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek, toplam 322 sporcu temsil edecek

25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları, Cezayir’in Oran şehrinde, 26 ülkeden 3 bin 400’ün üzerinde sporcu 24 spor branşında toplam 244 madalya etkinliğinde mücadele edecek. Türkiye’yi oyunlarda, 24 branşta, 137’si kadın, 185’i erkek, toplam 322 sporcu temsil edecek. Türkiye, ilki 1951 yılında düzenlenen oyunların tamamında yer aldı. Türkiye, bundan önce yapılan 18 oyunda topladığı 341 altın, 243 gümüş, 278 bronz, toplam 862 madalya ile tüm zamanlar madalya sıralamasında altın madalya sayısı bazlı sıralamada üçüncü, toplam madalya sayısı bazlı sıralamada ise dördüncü sırada bulunuyor. Akdeniz Oyunları tarihinde Türkiye, 1971 yılında İzmir, 2013 yılında ise Mersin olmak üzere 2 kez ev sahipliği yaptı.