Beşiktaş, daha önce siyah-beyazlı forma ile 2 kez şampiyonluk yasayan Vincent Aboubakar'la yeniden anlaştı. Al-Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu yıldızın, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.