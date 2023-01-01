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Spor
Trabzonspor taraftarı hayranı olduğu Bakasetas ile buluştu
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından viral olan bir sosyal medya videosundaki taraftar Bakasetas ile buluşturuldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
14:43 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Bakasetas, bu sezon 27 maçta 10 gol 10 asistlik performans sergiledi.

Bakasetas, bu sezon 27 maçta 10 gol 10 asistlik performans sergiledi.

Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili takımın Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas ile bir araya geldi.


"Bagazetas, bir Yunan yabimi" ifadelerini kullandığı röportaj ile sosyal medyada gündeme gelen Erdal Şahin, kulübün davetlisi olarak geldiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bakasetas ile buluştu.


Bakasetas sarıldığı Şahin'e, "Bir Yunan yabimi Bagazetas" yazılı 11 numaralı forma hediye etti.

Şahin ve Bakasetas birbirlerine karşılıklı, "Baba adamsın adam" şeklinde hitap ettiler. Taraftar, Bakasetas'ın ayağını da göstererek, "roket" ifadesini kullandı.



#Trabzonspor
#Bakasetas
#Süper Lig
1 saat önce
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Trabzonspor taraftarı hayranı olduğu Bakasetas ile buluştu
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