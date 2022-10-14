Spor Bakasetas "Final oynamayacağız ama kazanmak için çıkacağız"
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Bakasetas: "Final oynamayacağız ama kazanmak için çıkacağız"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Monaco’yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da Bakasetas, Fransız ekibi karşısında üzerine inşa edebilecekleri bir performans sergilediklerini belirtti. Yunan oyuncu, ligde ise Beşiktaş ile bir final müsabakası oynamayacaklarını fakat kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Bakasetas: İnşa edebileceğimiz performans sergiledik
Trabzonspor'da Bakasetas, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Monaco’yu 4-0’la geçen Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesi moral buldu. Avrupa’da puanını 6’ya çıkartarak iddiasını sürdüren bordo-mavililer ligde ise Beşiktaş’ı yenerek zirveden kopmak istemiyor.

Bakasetas: "İnşa edebileceğimiz performans sergiledik"

Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Bakesetas, Monaco karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada iyi organize olduk. Kalitemizi ortaya koyduk. 4-0’lık farklı bir galibiyet aldık. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız adını güzel bir galibiyet aldık. İyi performans ortaya koyarak bunun üzerine inşa edebileceğimiz performans sergiledik" dedi.

"Final maçı oynamayacağız"

Derbilerin her zaman önemli olduğunu belirten Yunan orta saha, "Her zaman özel maçlardır. Taraftarlar için, kulüp için, teknik ekip ve oyuncular için her zaman önemlidir ama bir final maçı oynamayacağız. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sergileyip, her zaman olduğu gibi bu haftada da sahaya kazanmak için, 3 puan için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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