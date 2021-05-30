Spor Barcelona-Anadolu Efes (CANLI)
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Barcelona-Anadolu Efes (CANLI)

Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 deviren Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için Barcelona ile karşılaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona-Anadolu Efes (CANLI)
Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe’nin ardından EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 deviren Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için Barcelona ile karşılaşıyor.

Barcelona-Anadolu Efes maçı canlı yayını

Ataman, koleksiyonunu tamamlamaya çalışacak

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Efes kazanırsa Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını alacak.
Efes kazanırsa Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

Avrupa'da 10. kupa için parkede

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'de 24. kez karşı karşıya geliyor.
Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'de 24. kez karşı karşıya geliyor.
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