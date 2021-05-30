Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Barcelona ekibini yenerek adını tarihe yazdırdı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini 89-86 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, diğer eşleşmede İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya geldi.

Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu.

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Anadolu Efes Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamlamıştı.

Barcelona-Anadolu Efes maçı canlı yayını