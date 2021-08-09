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Barcelona'da yaprak dökümü: Messi'nin ardından bir yıldız daha ayrılıyor

Transfer döneminde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Manchester United, şimdi de Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann ile ilgileniyor.

Haber Merkezi DHA
Barcelonada yaprak dökümü: Messinin ardından bir yıldız daha ayrılıyor
Lionel Messi, gözyaşlarıyla veda etti.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak isteyen Manchester United için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi için ortaya atılan son iddia Antoine Griezmann oldu.

Messi'nin ardından Griezmann da yolcu

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona'da bütçede yer açabilmek adına birkaç isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden birisi de Fransız yıldız olabilir. İngiltere basınında yer alan habere göre takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Griezmann için Kırmızı Şeytanlar'ın önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı iddia edildi.

  • Taraftarlar ıslıklamıştı
  • Öte yandan Barcelona uygun bir teklif gelmesi halinde Griezmann'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından antrenmanda taraftarlar tarafından ıslıklanan Griezmann'ın da gelecek tekliflere sıcak bakabileceği söyleniyor.

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