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Barcelona'ya kötü haber: Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Barcelona'ya kötü haber: Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Haber Merkezi
16:2723/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Marc ter Stegen
Marc ter Stegen

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'ya Marc ter Stegen'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Barcelona'ya Marc ter Stegen'den kötü haber geldi. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Villarreal maçında sakatlanan Stegen'in sağ dizindeki patella tendonunun koptuğu belirtildi.


Alman kaleci bugün dizinden ameliyat olacak.


Nasıl sakatlanmıştı?

Barcelona'nın LaLiga'nın 6. haftasında Villarreal'le oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Marc ter Stegen sakatlandı. Bir pozisyonda topu almak için zıplayıp ayağını yere bastığı esnada dizinden sakatlanan deneyimli kaleci yerini Inaki Pena'ya bıraktı.


Stegen, Barcelona'nın bu sezon oynadığı tüm maçlara ilk 11'de yer aldı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Stegen'in sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.



#Barcelona
#LaLiga
#Marc ter Stegen

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