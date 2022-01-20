Spor Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu
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Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçının 22 Şubat Salı günü oynanacağı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu

Süper Lig'in 21. haftasında ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçının tarihi belli oldu.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen mücadelenin, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık’ın 11 Ocak’ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yapılacak. Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz."


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