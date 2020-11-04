Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli golcü Demba Ba'dan geldi. Tecrübeli futbolcu Manchester United'ın korner kullandığı esnada bomboş kalan savunma alanında topla birlikte önemli bir koşu performansı gösterdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Demba Ba, bu golle birlikte Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi tarihine de adını yazdırdı. Senegalli golcü takımının Devler Ligi arenasında ilk gol atan oyuncusu oldu.

Tecrübeli futbolcu Chelsea ve Newcastle'dan sonra Başakşehir formasıyla da Manchester United'a gol atma başarısı gösterdi.

Demba Ba, Chelsea ve Newcastle'dan sonra Başakşehir formasıyla da Manchester United'a gol atma başarısı gösterdi #UCL pic.twitter.com/xQqsziC5mi — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020

Başakşehir'in golünde Manchester United savunması (BT Sport) pic.twitter.com/vxm9XUCKDO — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020