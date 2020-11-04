UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester United ile karşılaşıyor. İlk iki karşılaşmada gol atamayan temsilcimiz bu şanssızlığını kırdı. Başakşehir, Manchester United'ın 13. dakikada yaptığı büyük hatayı iyi değerlendirdi ve Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü atma başarısını gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demba Ba

Demba Ba

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli golcü Demba Ba'dan geldi. Tecrübeli futbolcu Manchester United'ın korner kullandığı esnada bomboş kalan savunma alanında topla birlikte önemli bir koşu performansı gösterdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Demba Ba, bu golle birlikte Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi tarihine de adını yazdırdı. Senegalli golcü takımının Devler Ligi arenasında ilk gol atan oyuncusu oldu.

  • Tecrübeli futbolcu Chelsea ve Newcastle'dan sonra Başakşehir formasıyla da Manchester United'a gol atma başarısı gösterdi.

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