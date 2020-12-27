Başakşehirli yıldızdan Oğulcan'a: Zlatan'ım benim

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

"Böyle anlar için yaşarsınız"

Maçın ardından sosyal medya hesabından bu sevincini paylaşan 24 yaşındaki yaşındaki futbolcu, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız... Galatasaray’daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İrfan Can'dan Zlatan benzetmesi

Oğulcan Çağlayan'a sosyal medya hesabından tebrik mesajları yağarken, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci de yakın arkadaşı için dikkati çeken bir yorumda bulundu. Milli futbolcu, Oğulcan'ın paylaşımına, "Zlatan'ım benim be. Maşallah" diye yazdı.