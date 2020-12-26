Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü

Yılın son derbisinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a yükseltirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.

Avcı'dan tek değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban’ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.

Yusuf Sarı ilk kez 11'de

Trabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban’ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11’de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11’de başlamış oldu.

Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray’da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.

Eksikler fazla

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.

Marcao döndü

Ligin 13’üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14’üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.

Falcao 8 maç sonra kadroda

Süper Lig’in 7’nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8’inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

Terim'in yokluğunda maça Şahin çıktı

Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.

Yusuf Yazıcı tribünden izledi

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.