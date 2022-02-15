Başkan açıkladı: "Şenol Hoca hayırlı olsun"

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin başkanı Murat Sancak, mücadele sonrası katıldığı televizyon programında siyah-beyazlıların teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştığını açıkladı.

"Kesin Beşiktaş'a gidiyor"





Beyaz TV'ye konuşan Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol Hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim; Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol Hoca'nın yardımcısıydı. Şenol Hoca şimdiden Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çebi yalanlamıştı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına U19 antrenörü Önder Karaveli getirilmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş iddialarını ise şu ifadelerle yalanlamıştı;

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"Şenol Güneş'i severiz, Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmetler verdi. Fakat benim teknik direktörüm Önder Karaveli'dir. Bitti."

SPOR Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş sorusuna net bir cevap verdi