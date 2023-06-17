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Spor

Başkan Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı: Jesus yerine Türk teknik direktör

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurulu'nda yeni hoca hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, "Önümüzdeki sezon camiamızı bilen Türk bir hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
15:48 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni hocası Türk olacak.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Türk olacak.

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapıldı. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Kurulda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hoca hakkına ipucu verdi. Başkan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Acil başarı için Jesus'u getirdik"

"Biz en büyük yatırımımızı dünya çapında bir hocaya yaptık. 2019 yılında bir Portekiz ziyaretimde bir kulüp başkanına hoca tavsiyesinde bulunmasını istemiştim. "Bize acil başarı lazım" demiştim. "Acil başarı istiyorsan Jorge Jesus" demişti."


"Türk hoca olacak"

"Türkiye’yi hiç bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamanın çok büyük risk olduğuna karar verdik. Anlaşma olmadan isim veremeyeceğim. Bizim önümüzdeki sezon hocamız Türk olacak. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."






#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Süper lig
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